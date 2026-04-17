السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسلحون يخطفون طلاباً في شمالي نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية
18 ابريل 2026 00:54

أبوجا (وكالات)

هاجم مسلحون حافلة ركاب في ولاية «بينو» بشمال وسط نيجيريا أمس الأول، واختطفوا بعض الطلاب الذين كانوا في طريقهم لأداء امتحانات جامعية، حسبما أفاد مسؤولون.
وقال هياسينث أليا حاكم ولاية «بينو» في بيان أمس، إن الطلاب وعدداً من الركاب الآخرين تم خطفهم على طريق «أوتوكبو - ماكوردي» السريع. 
ولم يحدد الحاكم عدد المخطوفين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن إجمالي عدد الركاب على متن الحافلة كان 14 شخصاً.
وأضاف أليا أن «استهداف الأبرياء، وخاصة الطلاب الذين كانوا في طريقهم لأداء امتحاناتهم، أمر غير مقبول ويتعارض مع كل معايير الإنسانية والنظام العام».
وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ جارية لضمان عودة جميع المخطوفين سالمين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الخطف. وتعد ولاية «بينو» من بؤر العنف المسلح شمالي نيجيريا، حيث تستهدف العصابات المسلحة القرويين بالمناطق النائية والمسافرين بعمليات قتل عنيفة وخطف مقابل فدية.

