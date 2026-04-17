بوركينا فاسو.. اجتماع عسكري لبحث تفعيل قوة تحالف الساحل

وحدة من جيش بوركينا فاسو (أرشيفية)
18 ابريل 2026 00:54

واغادوغو (وكالات)

انطلق في بوركينا فاسو اجتماع رفيع المستوى لقادة أركان جيوش كونفدرالية دول الساحل الثلاث لبحث «تفعيل القوة الموحدة للتحالف المكونة من 15 ألف جندي، والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تأمين الفضاء المشترك للدول الثلاث المشكلة للائتلاف».
وجاء في بيان لقيادة أركان الجيوش البوركيني أن «الاجتماع الأول العادي لقادة أركان مالي والنيجر وبوركينا فاسو سيتواصل للمصادقة على التوصيات الصادرة عن اجتماع الخبراء العسكريين الذي عقد بالعاصمة واغادوغو من 7 إلى 15 أبريل».
وأوضح البيان أن «القادة العسكريين سيتخذون خلال اجتماعهم في بوركينا فاسو التي ترأس دورياً التحالف الثلاثي قرارات استراتيجية من شأنها تحسين فعالية هذا الجهاز العسكري المشترك على الأرض».
وقال رئيس أركان الجيوش البوركيني الجنرال موسى ديالو في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الثلاثي، إن «القرارات المرتقبة سيكون لها تأثير مباشر على سير العمليات كما ستساهم في تسهيل تنفيذ مهام قيادة القوة الموحدة».

