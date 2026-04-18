السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

سيول جراء العواصف الرعدية في عاصمة نيوزيلندا

أرشيفية
18 ابريل 2026 08:57

قالت السلطات النيوزيلندية ​إن العاصمة ولنجتون تعرضت لسيول مفاجئة اليوم السبت، بعد أن تسببت العواصف الرعدية ⁠في هطول أمطار غزيرة على ​أجزاء من الجزيرة الشمالية للبلاد.
وقال ​مجلس ‌مدينة هات، وهو ⁠سلطة ​حكومية محلية في منطقة ولنجتون التي يبلغ عدد سكانها 520971 نسمة "تتسبب الأحوال الجوية القاسية في حدوث ‌سيول في أنحاء المدينة".

وأضاف المجلس "مراكز ‌الأحياء لدينا مفتوحة في أنحاء المدينة إذا احتاج الناس إلى مأوى. ​ولدينا فرق ميدانية تراقب الآثار وتدعم الاستجابة عند الحاجة".
وذكرت إذاعة نيوزيلندا العامة أن حوالي 40 مليمتراً من الأمطار هطلت بالقرب ‌من هات العليا ​صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إجلاء 24 منزلاً.
وأصدر مركز الأرصاد الجوية ​الوطني تحذيرا ‌من ⁠عاصفة ‌رعدية شديدة في ‌ولنجتون، وكذلك في مناطق مجاورة.
وقال "نحث الناس على البقاء ⁠في حالة تأهب لهذه الظروف ​الجوية القاسية، مع احتمال حدوث سيول مفاجئة".
وتأتي الأحوال الجوية القاسية بعد أن اجتاح إعصار الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا الأسبوع الماضي، مما ​أدى إلى عمليات إجلاء.

المصدر: وام
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©