سيول جراء العواصف الرعدية في عاصمة نيوزيلندا

قالت السلطات النيوزيلندية ​إن العاصمة ولنجتون تعرضت لسيول مفاجئة اليوم السبت، بعد أن تسببت العواصف الرعدية ⁠في هطول أمطار غزيرة على ​أجزاء من الجزيرة الشمالية للبلاد.

وقال ​مجلس ‌مدينة هات، وهو ⁠سلطة ​حكومية محلية في منطقة ولنجتون التي يبلغ عدد سكانها 520971 نسمة "تتسبب الأحوال الجوية القاسية في حدوث ‌سيول في أنحاء المدينة".



وأضاف المجلس "مراكز ‌الأحياء لدينا مفتوحة في أنحاء المدينة إذا احتاج الناس إلى مأوى. ​ولدينا فرق ميدانية تراقب الآثار وتدعم الاستجابة عند الحاجة".

وذكرت إذاعة نيوزيلندا العامة أن حوالي 40 مليمتراً من الأمطار هطلت بالقرب ‌من هات العليا ​صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إجلاء 24 منزلاً.

وأصدر مركز الأرصاد الجوية ​الوطني تحذيرا ‌من ⁠عاصفة ‌رعدية شديدة في ‌ولنجتون، وكذلك في مناطق مجاورة.

وقال "نحث الناس على البقاء ⁠في حالة تأهب لهذه الظروف ​الجوية القاسية، مع احتمال حدوث سيول مفاجئة".

وتأتي الأحوال الجوية القاسية بعد أن اجتاح إعصار الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا الأسبوع الماضي، مما ​أدى إلى عمليات إجلاء.