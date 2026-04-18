زلزالان يضربان أفغانستان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالين ضربا شمال شرق أفغانستان اليوم السبت، دون ورود تقارير فوريةعن وقوع إصابات أو أضرار.

وضرب الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق حوالي 199 كيلومتراً، ويبعد حوالي 27 كيلومتراً جنوب منطقة جورم في مقاطعة بدخشان، حسبما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية نقلا عن الهيئة الأميركية.

وتبع ذلك بعد فترة وجيزة زلزال ثان بقوة 4.5 درجة، وضرب منطقة على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من جورم وعلى عمق حوالي 186 كيلومتراً، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وتتعرض أفغانستان للزلازل بسبب موقعها على طول خطوط الصدع التكتونية الرئيسية، وخاصة في المناطق الجبلية الشمالية الشرقية مثل بدخشان،بحسب وكالة خاما برس الأفغانية.