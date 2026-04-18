السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زلزالان يضربان أفغانستان

زلزال
18 ابريل 2026 11:32

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالين ضربا شمال شرق أفغانستان اليوم السبت، دون ورود تقارير فوريةعن وقوع إصابات أو أضرار.

وضرب الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق حوالي 199 كيلومتراً، ويبعد حوالي 27 كيلومتراً جنوب منطقة جورم في مقاطعة بدخشان، حسبما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية نقلا عن الهيئة الأميركية.

وتبع ذلك بعد فترة وجيزة زلزال ثان بقوة 4.5 درجة، وضرب منطقة على بعد 34 كيلومتراً تقريباً من جورم وعلى عمق حوالي 186 كيلومتراً، وفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

 

وتتعرض أفغانستان للزلازل بسبب موقعها على طول خطوط الصدع التكتونية الرئيسية، وخاصة في المناطق الجبلية الشمالية الشرقية مثل بدخشان،بحسب وكالة خاما برس الأفغانية.

 

المصدر: وكالات
زلزال
أفغانستان
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©