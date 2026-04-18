النمسا تبدأ مرحلة تشغيل مركبات ذاتية القيادة في البيئات الحقيقية

أعلنت النمسا، الانتقال إلى مرحلة جديدة متقدمة في مجال تكنولوجيا التنقل الآلي، واختبار كفاءة الأنظمة الذكية في ظروف التشغيل اليومية، التي تركز على التطبيق العملي واسع النطاق وتشغيل مركبات ذاتية القيادة بعد سنوات من البحث والتطوير.





وأوضح معهد النمسا للتكنولوجيا، الذي يقود المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، أن المرحلة الجديدة من استراتيجية النمسا للتنقل الآلي، تشهد الانتقال من المشاريع التجريبية المحدودة إلى تشغيل أساطيل متكاملة من المركبات ذات القيادة الآلية في البيئات الحقيقية، بعد إجراء أبحاث بتكلفة بلغت نحو 63.5 مليون يورو على مدار نحو 12 عامًا وتنفيذ 83 مشروعًا.





وتمثل المرحلة الجديدة قفزة نوعية في تطبيق تقنيات القيادة الذاتية، حيث تشهد تشغيل نحو 30 مركبة ذاتية القيادة ذات مستوى أتمتة مرتفع، ما يعني قدرة المركبة على العمل بشكل مستقل دون تدخل بشري، في إطار مشروع "روبرتا"، الذي يستهدف إدخال حافلات ذاتية القيادة بالكامل إلى الخدمة العامة.