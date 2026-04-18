زيلينسكي: 5 قتلى جراء إطلاق النار في كييف

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، اليوم السبت، بعدما فتح مسلّح النار واحتجز رهائن في متجر في العاصمة كييف، بينما أكدت السلطات مقتل المشتبه به أثناء محاولة توقيفه.

وجاء في منشور للرئيس الأوكراني، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "حاليا، تأكّد مقتل خمسة أشخاص. تعازيّ للعائلات والأحباء. هناك حاليا عشرة أشخاص يعالَجون في المستشفى لإصابتهم بجروح وصدمات"، لافتا إلى "إنقاذ أربعة رهائن".

وقع إطلاق النار في منطقة "هولوسيفسكي" في كييف، حسبما قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو.

وسبق ذلك إعلان إيغور كليمنكو وزير الداخلية أن المشتبه به قُتِل بعدما "اتخذ الناس رهائن وأطلق النار على عناصر الشرطة أثناء محاولة توقيفه".

وأكد كليمنكو أن وحدات الشرطة التكتيكية الخاصة اقتحمت المتجر بعد فشل محاولات التواصل مع المسلح عبر مفاوض.