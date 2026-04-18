صقر غباش: القضية الفلسطينية تواجه فجوة بين وضوح المبدأ وتردد الإرادة الدولية

إسطنبول (وام)



أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم فجوة متنامية بين وضوح المبدأ وتردد الإرادة الدولية في تطبيقه، مشيراً إلى أن هذه الفجوة تمثل جوهر الصراع لأنها تعكس التباين بين ما يعرفه العالم حقاً وما يقبل بتأجيله سياسياً.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال اجتماع البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية في مدينة إسطنبول، تحت شعار: «تعزيز الأمل، ضمان السلام، وتحقيق العدالة للأجيال القادمة». وقال معاليه: إنه لا يمكنُ قراءةُ ما تتعرضُ له القضيةُ الفلسطينيةُ من محاولاتِ تهجيرٍ ومصادرةٍ للأرضِ بالقوة، بمعزلٍ عن السياقِ الأوسع، المتمثلِ في محاولاتٍ أخرى لفرضِ وقائعَ بالقوة، سواء عبرَ انتهاكِ سيادةِ الدول، أو تهديدِ أمنِ شعوبِها، أو استهدافِ الممراتِ والمضائقِ الحيوية.

وأوضح معاليه أن القضية الفلسطينية لم تكن يوماً مجرد نزاع على أرض، بل شكلت محطة تاريخية أعادت تعريف العلاقة بين ما يُفرض بالقوة وما يُقبل بالشرعية، ولم تكن، منذ بدايتها، تختبر حدود الجغرافيا فقط بل حدود النظام الدولي نفسه إلى أي مدى يمكن ان يصمد المبدأ أمام القوة. مضيفاً أن القضية الفلسطينية، اليوم، لا تعاني من غموض في الحل أو نقص في المرجعيات، بل من فجوة آخذة في الاتساع بين وضوح المبدأ وتردد الإرادة الدولية في تطبيقه، وأن هذه الفجوة تمثل جوهر الصراع لأنها تعكس التباين بين ما يعرفه العالم حقاً وما يقبل بتأجيله سياسياً.