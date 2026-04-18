الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

«اليونيسف» تعلن تعليق عملياتها بموقع في شرق مدينة غزة

19 ابريل 2026 01:24

غزة (وكالات)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، تعليق عملياتها في موقع لتعبئة المياه شرق مدينة غزة، عقب مقتل اثنين من المتعاقدين معها بنيران إسرائيلية أثناء أداء عملهما.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن القرار يشمل وقف الأنشطة في محطة المياه الواقعة عند مدخل شارع المنصورة في حي الشجاعية، إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
 وأعربت «اليونيسف» عن غضبها الشديد إزاء مقتل السائقين، موضحة أن الحادث وقع فجر الجمعة أثناء تنفيذ مهمة اعتيادية لنقل المياه إلى السكان، دون أي تغيير في إجراءات العمل أو مسارات الحركة. وقدمت المنظمة تعازيها لعائلتي الضحيتين، مشيرة إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعرض تقديم الخدمات الأساسية للخطر، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع. ودعت «اليونيسف» إلى فتح تحقيق فوري في الحادث ومحاسبة المسؤولين، مؤكدة ضرورة حماية العاملين الإنسانيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق المياه، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأسفر القصف عن مقتل شقيقين وإصابة شخصين آخرين، إثر استهداف محطة تحلية المياه في حي الشجاعية صباح الجمعة. وتعد نقطة تعبئة المياه في المنصورة حالياً الموقع الوحيد الذي يزود الشاحنات المرتبطة بخط المياه التابع لشركة «ميكوروت»، والذي يغذي مدينة غزة.
وتستخدمها «اليونيسف» وشركاؤها عدة مرات يومياً لضمان إيصال المياه إلى مئات الآلاف من السكان، بينهم عدد كبير من الأطفال.

حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
اليونيسف
إسرائيل
قطاع غزة
الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
غزة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©