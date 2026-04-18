«الفارس الشهم 3» تصل إلى آلاف المستفيدين في غزة

شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة (أرشيفية)
19 ابريل 2026 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية في دعم سكان قطاع غزة، ضمن حصاد الأسبوع الـ 127، عبر سلسلة من المبادرات الإغاثية التي تستهدف التخفيف من معاناة الأسر وتعزيز صمودها في ظل الظروف الراهنة.
وشملت الجهود تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 18 مركزاً صحياً ونقطة طبية وميدانية، إلى جانب توزيع 11.286 طرداً غذائياً متنوعاً، و2.000 طرد صحي، و15.623 طرد ملابس، إضافة إلى 18.918 جاكيتاً شتوياً.
كما استجابت العملية لـ430 مناشدة وحالة إنسانية، وقدّمت العلاج لـ 2.094 حالة في مركز الإمارات الطبي، فضلاً عن توزيع 1.650 جالون مياه، و111 خيمة لإيواء المتضررين، و4.049 غطاءً شتوياً، و1.156 شادراً، و647 علبة حليب أطفال، بالإضافة إلى توزيع 282,267 كيلوغراماً من التمور.
وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج إغاثي متواصل تنفذه العملية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الفئات الأكثر تضرراً في قطاع غزة.

