الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس البرلمان العربي يطالب برلمانات العالم بإدانة الاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
18 ابريل 2026 22:36

دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف واضحة وصريحة تدين الاعتداءات التي شنتها إيران على الدول العربية، ورفض جميع الممارسات التي تمس سيادتها أو تهدد أمنها واستقرارها، أو تعرض أمن الممرات المائية للخطر.

وأكد أن ذلك من شأنه تعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ مبدأ المساءلة، إلى جانب توجيه رسالة جماعية رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.

أخبار ذات صلة
وأشار اليماحي إلى أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، بما حملته من خطورة وجسامة وتجاوز للحدود، لا يمكن اعتبارها أحداثاً منفصلة عن واقعها الإقليمي، بل شكلت تهديداً مباشراً لأمن واستقرار عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

وشدد على أن أي مسار تفاوضي يهدف إلى احتواء التصعيد أو معالجة تداعياته سيظل محدود الأثر ما لم تُشرك فيه الدول المتضررة بوصفها أطرافا شركاء في صياغة مخرجاته، بما يضمن لها الإحاطة الكاملة بحيثيات الاتفاق، وتحقيق مقومات الاستدامة والقبول، وصون مصالحها الأمنية المشروعة.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
برلمانات العالم
إدانة
الاتحاد البرلماني الدولي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©