الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
وزير الداخلية الكويتي: لن نتهاون مع أي ممارسات تهدد أمن الوطن واستقراره

19 ابريل 2026 00:46

قال الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي إن ما شهدته دولة الكويت من ضبط خلايا إرهابية أساء إلى صورة الكويت وكشف تورط عدد من الكويتيين بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية.

وأضاف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي بكافة مكوناته ولن نتهاون مع أي ممارسات تقوض من تماسك المجتمع وتهدد أمن الوطن واستقراره".

وشدد على أن كل من يتجاوز هذه الثوابت سيواجه بإجراءات قانونية حازمة ورادعة دون استثناء أو تهاون إيمانا بأن صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة وأن الحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستتعامل، بكل حزم، مع أي فكر أو تنظيم يهدد أمن الكويت، مشيرا إلى أن الكويت منذ نشأتها قامت على التعايش والتلاحم بين أبنائها بجميع طوائفهم في نسيج وطني واحد يشكل أساس أمنها واستقرارها.

كما أكد أن جرائم الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانونية وتسيء إلى صورة الكويت في الخارج، مشددا على المضي بكل حزم في مكافحتها وتجفيف منابعها وملاحقة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية، وتعزيز الإجراءات الرادعة التي تكفل حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.

المصدر: وام
الكويت
الأمن
الاستقرار
