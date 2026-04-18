الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

مباحثات ليبية - أممية لدفع العملية السياسية في البلاد

19 ابريل 2026 01:25

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أمس، مستجدات الملف السياسي في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية في البلاد.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الجانبان على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي تستضيفه تركيا حالياً بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» هانا تيتيه.
وأوضح البيان أن الاجتماع شهد بحث تطورات المشهد السياسي وسبل دفع العملية السياسية نحو إنهاء المراحل الانتقالية.
ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده أهمية اتفاق «الإنفاق المالي الموحد» في دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة المؤسسات ودعم المسار الوطني القائم على التوافق، بما يعزز الاستقرار السياسي في كامل ليبيا.
وشدد في هذا المجال على أن الاتفاق يمثل قاعدة عملية لبناء مرحلة أكثر استقراراً، ويعكس «إرادة وطنية لتجاوز الانقسام المالي والمؤسسي»، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذه، بما يخدم مصلحة الليبيين.
وبحسب البيان أشاد الجانبان بالتوصل إلى اتفاق «الإنفاق المالي الموحد» معتبرين إياه «خطوة مهمة» بعد أكثر من 13 عاماً من الانقسام لما له من أثر مباشر في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية.
يذكر أن الدبيبة كان قد أعلن في الـ11 من الشهر الجاري الوصول إلى اتفاق ينظم «الإنفاق المالي الموحد» في كامل ليبيا بعد 13 عاماً من التعثر السياسي، مشيداً بجهود مصرف ليبيا المركزي ومندوبي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحقيق هذا التوافق.

