الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البلغاريون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

19 ابريل 2026 08:37

يتوجه الناخبون البلغاريون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في تصويت مبكر؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تصدر تحالف بلغاريا التقدمية الجديد بقيادة الرئيس السابق رومن راديف.

وكان راديف قد استقال من منصب الرئيس في يناير للمشاركة في الانتخابات المبكرة.

ومن المتوقع حاليا أن يصبح التحالف المحافظ "جيرب-إس دي إس"، الذي كان يحكم حتى ذلك الحين، ثاني أكبر قوة سياسية بنسبة تقارب 20%، وفقا للتوقعات.

ويتوقع دخول خمسة أحزاب على الأقل إلى البرلمان الجديد في صوفيا عقب الانتخابات، التي تعتمد نظام التمثيل النسبي.

 

المصدر: وكالات
بلغاريا
البرلمان
انتخابات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©