الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
معرض هانوفر الصناعي ينطلق اليوم

19 ابريل 2026 10:07

يفتتح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، برفقة رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مساء اليوم الأحد، في مدينة هانوفر الألمانية، أهم معرض صناعي في العالم.

 

وتعتبر البرازيل، الدولة الشريك لمعرض هذا العام، الذي سيفتح أبوابه أمام الزوار اعتبارا من يوم غد الإثنين.

 

ويشارك في المعرض أكثر من 3 آلاف جهة عرض؛ حيث يجري تقديم أحدث الابتكارات.

 

وتتمثل الموضوعات الرئيسية للمعرض هذا العام في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، والأتمتة، والروبوتات، فيما يحظى قطاع التسليح وللمرة الأولى، بتركيز خاص ضمن موضوعات المعرض.

 

وزار معرض هانوفر الصناعي العام الماضي 127 ألف شخص.

 

 

المصدر: وكالات
هانوفر
ألمانيا
معرض هانوفر
آخر الأخبار
