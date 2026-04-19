الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية في البحر

شاشة تعرض نشرة إخبارية مع لقطات لاختبار صاروخ لكوريا الشمالية، في محطة قطار في سيول
19 ابريل 2026 11:25

أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية في البحر اليوم الأحد.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية "رصد جيشنا عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سينبو في كوريا الشمالية قرابة الساعة 06,10 (21,10 ت غ) باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى المسطح المائي الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.
وذكرت الحكومة اليابانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الصواريخ الباليستية يُعتقد أنها سقطت بالقرب من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، ولم يتم تأكيد أي توغل في المنطقة الاقتصادية ​الخالصة لليابان.
وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن "على بيونغ يانغ أن توقف فورا استفزازاتها الصاروخية المتتالية التي تفاقم التوتر".
وأضافت أن على الشطر الشمالي "الانخراط بشكل نشط في جهود الحكومة الكورية الجنوبية الرامية لإرساء السلام".

أخبار ذات صلة
هجمات صاروخية تستهدف كييف ومناطق متفرقة من أوكرانيا
الصين تدعو لتعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية في القضايا الدولية
المصدر: وكالات
صواريخ باليستية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
أمام 75 ألف متفرج.. ميسي يبدع ويمنح صديقه أول فوز مع إنتر ميامي
الرياضة
أمام 75 ألف متفرج.. ميسي يبدع ويمنح صديقه أول فوز مع إنتر ميامي
اليوم 12:48
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
علوم الدار
أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:32
إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني
الرياضة
إستوديانتس يتصدر الدوري الأرجنتيني
اليوم 12:30
«نفهم العلوم لنصنع المعرفة».. مبادرة للإبداع والابتكار
الترفيه
«نفهم العلوم لنصنع المعرفة».. مبادرة للإبداع والابتكار
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©