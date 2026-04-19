الأحد 19 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يوجه اتهامات لإيران ويهدد بتدمير البنى التحتية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
19 ابريل 2026 16:51

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، طهران بـ"انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار بين البلدين، وجدد تهديده بتدمير جسور إيران ومحطات توليد الطاقة التابعة لها ما لم توافق على اتفاق ينهي التصعيد العسكري.
ومع استمرار توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد يومين من إعلان ترامب وإيران عن نيتهما فتحه، قال ترامب إن مبعوثيه سيصلون إلى باكستان الاثنين، مستعدين لإجراء المزيد من المحادثات مع إيران.
وكتب، في منشور على منصته "تروث سوشال" ما نصه "يتوجه ممثلون عني إلى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك، مساء الغد (الاثنين)، للمفاوضات"،

وأضاف "نحن نقدم اتفاقًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، لأنه إن لم يفعلوا، فستدمر الولايات المتحدة كل محطة توليد طاقة وكل جسر في إيران. انتهى عهد اللطف!".

كان ترامب كتب، أمس الأحد، على موقعه للتواصل الاجتماعي "قررت إيران إطلاق النار أمس في مضيق هرمز. انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار! لم يكن ذلك لطيفاً، أليس كذلك؟".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
تهديد
اتهامات
إيران
آخر الأخبار
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
الرياضة
شيلتون يهزم كوبولي ويعانق لقب دورة ميونيخ
اليوم 18:37
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يدعو إلى "إسكات الأسلحة"
اليوم 18:18
أبوظبي
علوم الدار
اليوم 18:06
علوم الدار
حوار "تريندز" الاستراتيجي السابع يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي الأفريقي
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©