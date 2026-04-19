ترامب يوجه اتهامات لإيران ويهدد بتدمير البنى التحتية

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، طهران بـ"انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار بين البلدين، وجدد تهديده بتدمير جسور إيران ومحطات توليد الطاقة التابعة لها ما لم توافق على اتفاق ينهي التصعيد العسكري.

ومع استمرار توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد يومين من إعلان ترامب وإيران عن نيتهما فتحه، قال ترامب إن مبعوثيه سيصلون إلى باكستان الاثنين، مستعدين لإجراء المزيد من المحادثات مع إيران.

وكتب، في منشور على منصته "تروث سوشال" ما نصه "يتوجه ممثلون عني إلى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك، مساء الغد (الاثنين)، للمفاوضات"،

وأضاف "نحن نقدم اتفاقًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، لأنه إن لم يفعلوا، فستدمر الولايات المتحدة كل محطة توليد طاقة وكل جسر في إيران. انتهى عهد اللطف!".

كان ترامب كتب، أمس الأحد، على موقعه للتواصل الاجتماعي "قررت إيران إطلاق النار أمس في مضيق هرمز. انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار! لم يكن ذلك لطيفاً، أليس كذلك؟".