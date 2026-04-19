ملك البحرين يوجه باتخاذ ما يلزم تجاه من خان الوطن

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن المملكة ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية لكل ما فيه مصلحة شعوب المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بالبدء الفوري في مباشرة ما يلزم اتخاذه تجاه من سولت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره والنظر في من يستحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها لتطبق بحقهم الإجراءات اللازمة.

وأكد، خلال لقائه اليوم مع عدد من كبار المسؤولين، لبحث موضوعات متصلة بالشأن الوطني لمواصلة مسيرة تقدمه وتحقيق تطلعات أبناء الوطن، أن الوطن أمانة ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن المملكة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيرا إلى تكليف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة القادمة، بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، سواء دفاعيا أو اقتصاديا.