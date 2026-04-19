قتلى وجرحى إثر حريق مصنع في الهند

أفادت الشرطة أبأن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون، عندما اندلع حريق، اليوم الأحد، في مصنع للألعاب النارية في جنوب الهند.

وأكد ن. شريناثا قائد الشرطة المحلية أن "20 شخصا تأكّد مصرعهم" عقب الحادث الذي وقع في مصنع مرخّص في منطقة فيرودهوناغار في ولاية تاميل نادو.

وأضاف أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث، مشيرا إلى أن سبب الحريق لا يزال غير معروف.

وقدّم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "التعازي لمن فقدوا أحبّاءهم" في هذا الحادث "المؤلم للغاية".

من جانبه، وصف رئيس وزراء ولاية تاميل نادو إم. كيه. ستالين، في منشور على منصة "إكس"، الوفيات بأنها "مأسوية"، معربا عن "حزنه العميق".