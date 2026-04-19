مقتل 8 أطفال بإطلاق نار عشوائي في لويزيانا

قالت وسائل إعلام، اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة إن ثمانية أطفال قتلوا في حادثة إطلاق نار عشوائي في مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية.
وأكد كريستوفر بورديلون، المتحدث باسم شرطة شريفبورت، لشبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن أعمار الأطفال، الذين لقوا حتفهم في الحادثة، تتراوح بين عام و14 عاما.
وأضاف بورديلون أن الشخص الذي يُعتقد بأنه مطلق النار خطف سيارة بعد إطلاق النار ولقي حتفه بعد أن أطلقت الشرطة النار على السيارة في أثناء مطاردتها.
ولم تكشف الشرطة عن أي معلومات بشأن هذا الشخص، لكن بورديلون ذكر أن بعض القتلى أطفال مطلق النار.