مقتل 8 أطفال بإطلاق نار عشوائي في لويزيانا

قالت وسائل ​إعلام، اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة إن ثمانية أطفال ⁠قتلوا في حادثة إطلاق ​نار عشوائي في ​مدينة ‌شريفبورت بولاية ⁠لويزيانا ​الأميركية.

وأكد كريستوفر بورديلون، المتحدث باسم شرطة شريفبورت، لشبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن ‌أعمار الأطفال، الذين لقوا ‌حتفهم في الحادثة، تتراوح بين عام و14 ​عاما.

وأضاف بورديلون أن الشخص الذي يُعتقد بأنه مطلق النار خطف ‌سيارة بعد ​إطلاق النار ولقي حتفه بعد أن أطلقت الشرطة النار على ​السيارة ‌في ⁠أثناء ‌مطاردتها.

ولم ‌تكشف الشرطة عن أي ⁠معلومات بشأن هذا الشخص، ​لكن بورديلون ذكر أن بعض القتلى أطفال مطلق النار.