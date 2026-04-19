الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

20 ابريل 2026 01:24

القدس (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة مجدداً، أمس، تحت حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة، عرقلت من خلالها وصول الزوار والمصلين للأقصى.
وفي السياق، دعا نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس، إلى ضمان حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالقدس المحتلة، محذراً من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
جاء ذلك في تصريحات للشيخ، خلال لقائه برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة اليونانية أثينا، عقب لقاء آخر جمعه مع وزير خارجية اليونان جورج جيرابيتريتيس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية «وفا»، دون الإشارة إلى موعد ومدة الزيارة.
وأفادت الوكالة بأن الشيخ، بحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية. وقالت الوكالة: إن الشيخ دعا إلى ضمان حرية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات.

