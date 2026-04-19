«الأونروا»: مستويات قياسية للعنف في الضفة الغربية

تصاعد الدخان جراء تفجير إسرائيل لمنازل مخيم جنين (أرشيفية)
20 ابريل 2026 01:24

رام الله (وكالات)

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، بأن مستويات العنف ما تزال عند مستويات قياسية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقالت «الأونروا»، في بيان صحفي أمس، إن ذلك أدى إلى نزوح عائلات وترك حياة كثيرين في حالة من عدم اليقين، مشيرة إلى أنها تواصل تقديم الخدمات الأساسية، في ظل تزايد الاحتياجات، بما في ذلك الرعاية الصحية.
 وأكدت أنها تبقى ركيزة أساسية في الاستجابة الإنسانية لمواجهة التحديات الهائلة، داعية إلى دعم «الأونروا» لمواصلة عملها الحيوي في خدمة لاجئي فلسطين.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً بينهم طالب جامعي، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن قلقيلية ونابلس ورام الله، بدورها أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اعتقال أكثر من 23 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ مطلع أكتوبر 2023. وقال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن عدد حالات الاعتقال المسجلة والموثقة تجاوز 23 ألف حالة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس منذ بدء حرب على غزة. وأفاد النادي -في بيان- أن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف، ما زالوا رهن «الاختفاء القسري».

أخبار ذات صلة
مسؤولة فلسطينية لـ«الاتحاد»: 95% من الأراضي الزراعية فــي غزة متضررة بشدة
إسرائيل تهدد بـ «كامل قوتها» بلبنان إن تعرّض جنودها لتهديد
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية
اليوم 12:45
قرقاش: لا عودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات مع إيران دون ضمانات
الأخبار العالمية
قرقاش: لا عودة إلى الوتيرة السابقة في العلاقات مع إيران دون ضمانات
20 ابريل 2026
نقطة تفتيش قرب فندق سيرينا في باكستان استعداداً للمحادثات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن عن مفاوضات مع إيران في إسلام آباد اليوم
20 ابريل 2026
سودانيون أمام مبنى مدمر في العاصمة الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسيّرات الجيش السوداني تواصل حصد أرواح المدنيين
20 ابريل 2026
أفراد من قوة «اليونيفيل» يستقلون مركبات مدرعة في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ «الاتحاد»: تحديات شديدة الخطورة تهدد مهمة «اليونيفيل» في لبنان
20 ابريل 2026
