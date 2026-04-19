18 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

فتيان وسط أنقاض المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)
20 ابريل 2026 01:24

غزة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، أن نحو 700 مريض فقط تمكنوا من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، منذ إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود في 2 فبراير الماضي، في حين لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي، وسط قيود إسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجمعية رائد النمس، في تصريحات صحفية: «إن وتيرة الإجلاء الطبي الحالية ضئيلة جداً ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة»، محذراً من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.
وأضاف أن عدد المرضى الذين غادروا «القطاع» للعلاج نحو 700، مقابل أكثر من 18 ألف جريح ومريض ينتظرون الحصول على رعاية طبية عاجلة.
وأوضح النمس أن آلاف الحالات الحرجة تواجه خطر الوفاة بسبب نقص الإمكانيات الطبية، مضيفاً: «نحن أمام أرواح على المحك، وهناك مرضى فارقوا الحياة أثناء انتظارهم ضمن قوائم طويلة نتيجة غياب خدمات طبية منقذة للحياة». وقال إن اختيار المرضى يتم وفق معايير طبية تستند إلى خطورة الحالة، إلا أن الإجراءات المرتبطة بالموافقات الأمنية تؤدي إلى تأخير مغادرتهم، مما يفاقم أوضاعهم الصحية. ويأتي ذلك في ظل سيطرة إسرائيل على معابر قطاع غزة، بما فيها معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في وقت تواصل فيه احتلال أكثر من 50% من مساحة «القطاع»، ما يفاقم القيود على حركة المرضى، ويحد من فرص حصولهم على العلاج خارج غزة. ودعا النمس المجتمع الدولي للتدخل العاجل لضمان فتح المعابر بشكل دائم، وتحييد الملف الطبي عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية، مع ضرورة توفير ممرات آمنة ومستدامة للإجلاء الطبي.

تنكيل إسرائيلي

منذ إعادة فتح معبر رفح، أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي يتخلله احتجاز وتحقيق قاسٍ يمتد ساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع.
في الأثناء، قُتل شاب فلسطيني صباح أمس برصاص القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها إن «قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب أثناء تواجده في مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا بشمال القطاع، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة في الرأس.

