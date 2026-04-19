ترامب: إطلاق النار على سفينة إيرانية والسيطرة عليها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن مدمّرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار تفرضه الولايات المتحدة على السفن القادمة من موانئ إيرانية أو المتوجهة إليها.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، أن السفينة الإيرانية تجاهلت أوامر التوقف، ما دفع المدمّرة المزودة بصواريخ موجهة "إلى إيقافها تماما عبر إحداث فجوة في غرفة المحركات".

وأضاف "حاليا، يتولى مشاة البحرية الأميركية السيطرة على السفينة"، مؤكدا أنهم "يتفقدون ما على متنها".

وأوضح ترامب أن السفينة تم تحذيرها من قبل مدمرة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأميركية في خليج عُمان بضرورة التوقف، لكنها لم تستجب.