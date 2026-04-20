الولايات المتحدة والفلبين تجريان مناورات مشتركة

رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية خلال افتتاح تدريبات "باليكاتان" المشتركة في مانيلا
20 ابريل 2026 10:53

بدأت الفلبين والولايات المتحدة اليوم الاثنين مناورات عسكرية سنوية مشتركة، بمشاركة أكثر من 17 ألف جندي في مناورات حية ومحاكاة لهجوم بحري ومناورات جوية متكاملة.

كما ستشارك قوات من اليابان وكندا واستراليا ونيوزيلندا وفرنسا في مناورات " باليكاتان" التي تستمر 19 يوما، وتركز بصورة أساسية على الدفاع الإقليمي.

وتشارك اليابان لأول مرة في مناروات باليكاتان، التي تترجم" كتفا في كتف".
وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر إن المناورات السنوية تؤكد قوة التحالف العسكري بين مانيلا وواشنطن في إطار عملهما نحو تأمين منطقة آسيا-المحيط الهاديء .

ووصفت أميركا المناورات بـ "العرض القوي" "لالتزامها الراسخ" تجاه التحالف مع الفلبين.

 

المصدر: وكالات
