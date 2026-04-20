الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمتراً بعد الزلزال القوي في اليابان

أحد السكان في مكان مرتفع بعد صدور تحذير من التسونامي عقب زلزال في كوشيرو في هوكايدو
20 ابريل 2026 14:46

ضربت موجة مدّ بحري (تسونامي) بارتفاع 80 سنتيمترا الاثنين شمال اليابان، بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
وأوضحت الوكالة أن الموجة سُجّلت عند الساعة 17.34 (08,34 ت غ) في ميناء كوجي بمحافظة إيواته، وذلك بعد دقيقتين من موجة أولى بلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا، وبعد 41 دقيقة من الهزة الأرضية.
وكانت الأرصاد الجوية أبلغت عن وقوع الزلزال في مياه المحيط الهادئ قبالة مقاطعة إيواتيه الشمالية، وشعر به سكان مبان كبيرة وصولا إلى طوكيو على بعد مئات الكيلومترات. 
وطلبت من الاهالي "إخلاء المناطق الساحلية ومناطق ضفاف الأنهار فورا والتوجه إلى أماكن أكثر أمانا، مثل أرض مرتفعة أو مركز إيواء"، محذرة من وقوع أضرار ناجمة عن موجات المد البحري.
وأعلنت الحكومة تشكيل فريق لإدارة الأزمات.
وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.
ويشهد هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر، والذي يعد حوالى 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزّة سنويا.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
موجة تسونامي
