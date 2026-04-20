تركيا تعتقل العشرات للاشتباه بارتباطهم بتنظيم داعش

قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت 90 شخصا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.

ومن بين المشتبه بهم التسعين، الذين أوقفوا في 24 من أصل 81 محافظة في البلاد "أعضاء في التنظيم الإرهابي، وأشخاص يشاركون في تمويله، ومشتبه بهم في نشر دعايته"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات أوقفت، قبل أسبوعين، 198 شخصا للاشتباه بارتباطهم بالتنظيم المتشدد.

ولم تربط السلطات اعتقالات اليوم رسميا بالهجوم الذي وقع في 7 أبريل خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وأسفر عن جرح شرطيين.

وذكرت السلطات أن أحد المهاجمين الثلاثة، الذي قُتل برصاص الشرطة، كان على صلة "بمنظمة إرهابية تستغل الدين"، من دون أن تذكر تنظيم داعش المتطرف.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة التركية خلال عملية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة يالوفا في شمال غرب البلاد. وقُتل ستة مشتبه بهم، في اشتباكات استمرت عدة ساعات.