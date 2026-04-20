تقرير دولي: إعادة إعمار غزة تتطلب 71,4 مليار دولار

فلسطينيون يتفقدون الأضرار
20 ابريل 2026 20:15

أصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اليوم الاثنين، التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، الذي أُجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد 24 شهرًا من الحرب.

وفقًا للتقييم، تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71,4 مليار دولار أميركي على مدى العقد المقبل، من بينها 26,3 مليار دولار أميركي مطلوبة في غضون  الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وتُقدّر الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35,2 مليار دولار أميركي، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22,7 مليار دولار أميركي.

ويشير التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث دُمِّرَت أو تضرَّرَت أكثر من 371 ألفا و888 وحدة سكنية، وأصبحت أكثر من 50% من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمِّرت أو تضرَّرَت جميع المدارس تقريبًا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84% في غزة.

ويُسلِّط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يُقدَّر أنها تراجعت 77 عامًا.

كما نزح حوالي 1,9 مليون شخص، غالبًا مرات عديدة، وفقد أكثر من 60% من السكان منازلهم. ويشير التقرير أيضًا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفًا يتحملون العبء الأكبر.

ويوفر تقرير تقييم الاحتياجات وإعادة الإعمار السريع الأساس التحليلي للتخطيط المبكر للتعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2803.

المصدر: د ب أ
