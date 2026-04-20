الأردن: ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار بالمنطقة

عمّان (الاتحاد)



أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي: إن الملك عبدالله الثاني شدد خلال اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على أهمية أن يقود إيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب.

وأكد العاهل الأردني أيضاً «أهمية أن يفضي إيقاف إطلاق النار في لبنان إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته».

وأشار إلى «أهمية منع أية محاولات لإسرائيل لاستغلال الأوضاع بالمنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة».

وبحث الجانبان الاتصال، سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، كما تناول أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان.