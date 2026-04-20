الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن: ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار بالمنطقة

21 ابريل 2026 01:43

عمّان (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، أمس، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي: إن الملك عبدالله الثاني شدد خلال اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، على أهمية أن يقود إيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب.
وأكد العاهل الأردني أيضاً «أهمية أن يفضي إيقاف إطلاق النار في لبنان إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته».
وأشار إلى «أهمية منع أية محاولات لإسرائيل لاستغلال الأوضاع بالمنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة».
وبحث الجانبان الاتصال، سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، كما تناول أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان.

أخبار ذات صلة
الإمارات: رفض أي محاولة لتسييس مضيق هرمز
ترامب: لن يكون هناك أي سلاح نووي في إيران
الأردن
عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
المجلس الأوروبي
أنطونيو كوستا
الولايات المتحدة
إيران
لبنان
إسرائيل
آخر الأخبار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
علوم الدار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
اليوم 17:09
صقر غباش خلال لقائه رئيس مجلس المستشارين المغربي في اسطنبول (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: رفض أي محاولة لتسييس مضيق هرمز
21 ابريل 2026
جندي أميركي يُراقب حركة الشحن خلال عمليات الحصار البحري على موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: لن يكون هناك أي سلاح نووي في إيران
21 ابريل 2026
رجل سوداني يمر أمام مبنى بنك متضرر في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تنامي شبكات التسليح الإيرانية في السودان
21 ابريل 2026
عمليات بحث تحت أنقاض مباني مدمرة في مدينة صور (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: أمامنا خياران إما استمرار الحرب أو التفاوض
21 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©