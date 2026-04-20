الرئيس اللبناني: أمامنا خياران إما استمرار الحرب أو التفاوض

بيروت (الاتحاد)



قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، إن بلاده أمام خيارين إما استمرار الحرب أو التفاوض، مبيناً أن المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل منفصلة عن أي مفاوضات أخرى.

ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن الرئيس عون القول إن خيار استمرار الحرب يترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية فيما يضع الخيار الثاني وهو التفاوض حداً لهذه الحرب ويسهم في تحقيق الاستقرار المستدام.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في التمكن من إنقاذ لبنان من خلال خيار التفاوض، مشيراً إلى أن هدف التفاوض هو إيقاف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية إلى جانب نشر قوات الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.

وأضاف أن المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير السابق سيمون كرم، مؤكداً أنه «لن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه».

أمنياً، حذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها بداعي استمرار أنشطة «حزب الله» فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

كما شهدت مناطق متعددة في جنوب لبنان، أمس، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً ملحوظاً، تمثل في سلسلة عمليات قصف مدفعي وجوي، وعمليات نسف وتفجير ممنهجة للمنازل والمنشآت.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير واسعة النطاق في عدة بلدات جنوبية، شملت بلدة «القنطرة»، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف وتفجير متتاليتين، فيما استمر نسف المنازل في مدينة «بنت جبيل»، كما شهدت بلدة «الطيبة» عملية تفجير ضخمة هزت أرجاء البلدة، كذلك الأمر في بلدة «دير سريان» التي نفذ الجيش الإسرائيلي فيها تفجيرات استهدفت منشآت في محيط البلدة.