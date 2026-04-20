الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرئيس اللبناني: أمامنا خياران إما استمرار الحرب أو التفاوض

عمليات بحث تحت أنقاض مباني مدمرة في مدينة صور (رويترز)
21 ابريل 2026 01:43

بيروت (الاتحاد)

قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أمس، إن بلاده أمام خيارين إما استمرار الحرب أو التفاوض، مبيناً أن المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل منفصلة عن أي مفاوضات أخرى.
ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن الرئيس عون القول إن خيار استمرار الحرب يترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية فيما يضع الخيار الثاني وهو التفاوض حداً لهذه الحرب ويسهم في تحقيق الاستقرار المستدام.
وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في التمكن من إنقاذ لبنان من خلال خيار التفاوض، مشيراً إلى أن هدف التفاوض هو إيقاف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية إلى جانب نشر قوات الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.
وأضاف أن المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير السابق سيمون كرم، مؤكداً أنه «لن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه».
أمنياً، حذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها بداعي استمرار أنشطة «حزب الله» فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
كما شهدت مناطق متعددة في جنوب لبنان، أمس، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً ملحوظاً، تمثل في سلسلة عمليات قصف مدفعي وجوي، وعمليات نسف وتفجير ممنهجة للمنازل والمنشآت.
ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير واسعة النطاق في عدة بلدات جنوبية، شملت بلدة «القنطرة»، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف وتفجير متتاليتين، فيما استمر نسف المنازل في مدينة «بنت جبيل»، كما شهدت بلدة «الطيبة» عملية تفجير ضخمة هزت أرجاء البلدة، كذلك الأمر في بلدة «دير سريان» التي نفذ الجيش الإسرائيلي فيها تفجيرات استهدفت منشآت في محيط البلدة.

أخبار ذات صلة
الأردن: ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار بالمنطقة
إسرائيل تغلق معبر رفح «بشكل مفاجئ»
آخر الأخبار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
علوم الدار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
اليوم 17:09
صقر غباش خلال لقائه رئيس مجلس المستشارين المغربي في اسطنبول (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: رفض أي محاولة لتسييس مضيق هرمز
21 ابريل 2026
جندي أميركي يُراقب حركة الشحن خلال عمليات الحصار البحري على موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: لن يكون هناك أي سلاح نووي في إيران
21 ابريل 2026
رجل سوداني يمر أمام مبنى بنك متضرر في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تنامي شبكات التسليح الإيرانية في السودان
21 ابريل 2026
عمليات بحث تحت أنقاض مباني مدمرة في مدينة صور (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: أمامنا خياران إما استمرار الحرب أو التفاوض
21 ابريل 2026
