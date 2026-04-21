الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سلطنة عُمان تُدين أي أعمال تستهدف أمن واستقرار الإمارات

21 ابريل 2026 08:43

أعربت سلطنةُ عُمان عن إدانتها واستنكارها لأيِّ أعمالٍ أو مخططاتٍ تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، أو التدخل في شؤونها الداخلية، مُعربةً عن تضامنها الدائم معها في ما تتخذه من إجراءاتٍ لصون أراضيها، وحفظ أمنها، وسلامة مجتمعها.

وجدّدت سلطنةُ عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، بثته وكالة الأنباء العمانية، موقفَها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها، أيًّا كانت دوافعُها ومبرراتُها، مؤكدةً التزامَها بعلاقات حُسن الجوار والتعاون البنّاء مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في التصدي لمثل هذه الأعمال المنبوذة.

المصدر: وام
