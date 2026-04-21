البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل الأميركية

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين ​أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفاً أن ⁠نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.

وكتب ستيفن ​تشيونج مدير الاتصالات ​بالبيت ‌الأبيض في منشور ⁠على منصة ​إكس "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصباً في القطاع الخاص".



وباستقالها، تصبح ‌تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأُقيلت كريستي ​نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في مارس، وأقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة ‌العدل بعد أقل ​من شهر.



وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في مارس 2025 بعد أن ​شغلت ‌مقعداً ⁠في ‌مجلس النواب الأميركي ‌لمدة عامين.



