الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل الأميركية

21 ابريل 2026 10:35

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين ​أن وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفاً أن ⁠نائبها سيتولى المنصب بالإنابة.
وكتب ستيفن ​تشيونج مدير الاتصالات ​بالبيت ‌الأبيض في منشور ⁠على منصة ​إكس "استقالت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة لتشغل منصباً في القطاع الخاص".

وباستقالها، تصبح ‌تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأُقيلت كريستي ​نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في مارس، وأقال الرئيس بام بوندي من منصب وزيرة ‌العدل بعد أقل ​من شهر.

وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في مارس 2025 بعد أن ​شغلت ‌مقعداً ⁠في ‌مجلس النواب الأميركي ‌لمدة عامين.

أخبار ذات صلة
ترامب: إيران لا يمكنها ابتزاز واشنطن
البيت الأبيض: مناقشات لعقد جولة تفاوض ثانية مع إيران في باكستان
آخر الأخبار
ذهبيتان للإمارات في بطولة مالطا الدولية للريشة الطائرة
الرياضة
ذهبيتان للإمارات في بطولة مالطا الدولية للريشة الطائرة
اليوم 10:59
6 آلاف طالب وطالبة في دوري المدارس للشطرنج الرقمي
الرياضة
6 آلاف طالب وطالبة في دوري المدارس للشطرنج الرقمي
اليوم 10:49
البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل الأميركية
الأخبار العالمية
البيت الأبيض يعلن استقالة وزيرة العمل الأميركية
اليوم 10:35
جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً لـ"آبل" خلفاً لتيم كوك
التعليم والمعرفة
جون تيرنوس رئيساً تنفيذياً لـ"آبل" خلفاً لتيم كوك
اليوم 10:33
«ثنائية ميتشل/ هاردن» تقود كافالييرز للفوز الثاني على رابتورز
«ثنائية ميتشل/ هاردن» تقود كافالييرز للفوز الثاني على رابتورز
اليوم 10:33
