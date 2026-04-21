الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأمين العام لمجلس التعاون يُدين ويستنكر أي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار الإمارات

21 ابريل 2026 12:36

أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لأي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد معاليه، باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، والتي تمكّنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسِّدةً بذلك نموذجاً متقدماً في حماية الأمن الوطني وصون مقدرات الدولة.

وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ودعمه المُطْلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

كما جدّد معاليه، رفض مجلس التعاون لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.

المصدر: وام
