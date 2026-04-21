السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لأمن دول الخليج

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر وإدانتها للاعتداءات غير المبررة ضد دول الخليج العربي، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية الشقيقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأكد السيسي، خلال استقباله ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، ضرورة استمرار التنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار.

ورحب الرئيس المصري بالهدنة الحالية باعتبارها فرصة لاحتواء التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي.

وعلى صعيد تطورات القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بوحدة أراضيهم.