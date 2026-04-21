«مجلس السلام» يقترح دمج المرحلتين الأولى والثانية من خطة غزة

القاهرة (الاتحاد)



قدم الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، ورقة مقترحات جديدة لحركة «حماس»، في ختام محادثات القاهرة، تدمج المرحلتين الأولى والثانية من خطة ترامب، وذلك بعد تعثر التوصل إلى اتفاق في المحادثات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، حسبما أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أمس.

وفي وقت سابق، أعلنت «حماس» أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة، لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة تدرس المقترح وسترد خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الورقة الجديدة تشمل كل الإجراءات التي لم تنفذها إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مثل إدخال الكرفانات والخيام ومعدات إزالة الأنقاض وما معدله 600 شاحنة يومياً من المواد والسلع وفتح معبر رفح في الاتجاهين وغيرها.

كما تشمل الورقة الجديدة أيضاً المرحلة الثانية من الاتفاق التي تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية «تدريجياً» من القطاع.

وكان ملادينوف قدم ورقة سابقة للحركة تتضمن جدولاً زمنياً لنزع السلاح خلال 8 أشهر.

وتضمن المقترح تخلي «حماس» وكافة فصائل القطاع عن كافة الصواريخ والأسلحة الثقيلة، وورش التصنيع والأنفاق الهجومية، خلال فترة تمتد من 6 أشهر إلى عام.

وفي المقابل، حسبما نص المقترح، وفق ما نقله المصدر، ستقدم إسرائيل ضمانات بعدم العودة للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع.

ويتناول المقترح الجديد إدارة غزة، لمدة لا تزيد على عامين من قبل اللجنة الوطنية الفلسطينية بإشراف «مجلس السلام»، وصولاً إلى «سلطة فلسطينية واحدة»، في الضفة وقطاع غزة، و«قانون واحد»، و«سلاح شرعي واحد»، والتمهيد لانتخابات عامة تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة «حماس».