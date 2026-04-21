ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترح إيراني

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مع مواصلة الحصار البحري والإبقاء على القوات في حالة جاهزية، مؤكداً أن هذا التمديد سيستمر إلى حين تقديم مقترح إيراني موحد وإنهاء المناقشات.

وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «استناداً إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشكل كبير، وهو أمر غير مستغرب، وبناءً على طلب المشير عاصم منير (قائد الجيش الباكستاني)، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تمكن قادتها وممثلوها من التوصل إلى مقترح موحد».

وتابع ترامب: «وعليه، فقد وجّهت قواتنا العسكرية بمواصلة الحصار، وفي جميع الجوانب الأخرى البقاء على أهبة الاستعداد والقدرة، وسنمدد بالتالي وقف إطلاق النار إلى أن يتم تقديم مقترحهم، وتنتهي المناقشات، بطريقة أو بأخرى».

وفي وقت سابق أمس، أكد الرئيس الأميركي، أن القوات الأميركية على أهبة الاستعداد لاستئناف الحرب على إيران في حال فشلت مساعي التوصل إلى صفقة، مشدداً على أن إبرامها متوقف على البند المتعلق بمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.

وقال في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية: «لقد حسم الأمر، فالحقيقة الراسخة هي أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً». وأضاف: «لقد اتفقنا على الكثير من الأمور، لكنهم لم يوافقوا على هذه النقطة تحديداً»، مؤكداً موافقة الإيرانيين عليها في النهاية.

وشدد على أنه إذا لم يوافقوا على التخلي عن امتلاك السلاح النووي، فلن تكون هناك صفقة، ولن تبرم أي صفقة أبداً.

وشدد الرئيس الأميركي على عزم بلاده الاستحواذ على الغبار النووي، قائلاً: «إما أن نأخذه منهم طواعية أو أن ننتزعه منهم بالقوة».

وأشار إلى أن الإيرانيين حاولوا الوصول إلى الغبار النووي الموجود في المواقع التي تم استهدافها من قبل القوات الأميركية في يونيو الماضي خلال عملية «مطرقة منتصف الليل» غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وعبَّر ترامب عن ثقته بأن الحرب «ستنتهي بالتوصل إلى اتفاق رائع مع إيران»، مشيراً إلى «أنه تلقى اتصالات من الجهات الصحيحة في إيران ومن الأشخاص المعنيين بالأمر، وهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق».

كما أكد مجدداً «لقد انتصرنا في الحرب انتصاراً ساحقاً وهزمنا إيران هزيمة نكراء»، موضحاً «لو انسحبنا من إيران الآن لاستغرق الأمر منهم 20 عاماً لإعادة البناء».

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق «فقد أضطر إلى شن قصف جوي، ونحن على أهبة الاستعداد».