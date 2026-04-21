ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيُمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن قراره جاء بناءً على طلب باكستان تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل إلى ما أسماه مقترحاً موحداً.

وأضاف الرئيس الأميركي: "لذلك، أصدرت تعليماتي إلى جيشنا بمواصلة الحصار والبقاء على أهبة الاستعداد والقدرة على التحرك، وبالتالي ⁠سأمدد وقف إطلاق النار ​لحين تقديم مقترحهم وانتهاء المباحثات، بطريقة أو بأخرى".