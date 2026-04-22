الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

المتحدث باسم «اليونيسف» لـ «الاتحاد»: أطفال غزة بحاجة ماسة إلى دعم نفسي

طفلان وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في خان يونس (أ ف ب)
23 ابريل 2026 01:16

شعبان بلال (رفح)

أوضح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاظم أبو خلف، أن أوضاع الأطفال في قطاع غزة شهدت تحسناً طفيفاً خلال الأشهر الستة الماضية، عقب وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن السلع بدأت تتوافر نسبياً في الأسواق، لكن أسعارها لا تزال مرتفعة بشكل يفوق قدرة معظم العائلات.
وذكر أبو خلف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المساعدات الإنسانية تدخل إلى القطاع بالفعل، لكنها لا تقترب حتى من تلبية الاحتياجات الفعلية للسكان، لافتاً إلى أن خطر المجاعة تراجع نسبياً، لكنه لم يُرفع بالكامل عن كاهل الأهالي.
وأشار إلى أن أعمال القتل لم تتوقف، إذ سجلت تقارير «اليونيسف» مقتل 736 شخصاً منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم 213 طفلاً، مما يعكس استمرار معاناة الأطفال بشكل كبير.
وأفاد المسؤول الأممي بأن الأطفال في قطاع غزة، الذين يشكلون نحو 50% من إجمالي السكان، بحاجة ماسة إلى دعم نفسي بدرجات متفاوتة، مؤكداً أن أكثر من عامين من الاضطرابات أدت إلى فقدانهم حقهم في التعليم، وهو ما يفاقم التحديات التي يواجهونها على المدى الطويل.
وخلفت الحرب في غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة، خاصة على الأطفال، إذ دُمرت البنية التحتية والخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
ورغم التوصل إلى فترات من التهدئة ووقف إطلاق النار، فإن الأوضاع المعيشية في القطاع لا تزال تعاني هشاشة شديدة، مع استمرار القيود على دخول المساعدات وتفاقم الأزمات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ويُعد الأطفال من أكثر الفئات تضرراً، حيث تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إلى أن نصف سكان القطاع تقريباً من الأطفال، الذين يواجهون تحديات مُركّبة تشمل الصدمات النفسية، وتراجع فرص التعليم، ونقص الخدمات الأساسية، في ظل بيئة غير مستقرة تهدد حاضرهم ومستقبلهم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©