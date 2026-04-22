اعتداء إيراني على ثلاث سفن في مضيق هرمز

أطلقت إيران النار على ثلاث سفن في مضيق هرمز، واستولت على اثنتين منها، أمس، في تصعيد لهجماتها على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، عن تعرض سفينة شحن تجارية لهجوم بالرصاص من الحرس الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز في الخليج العربي ولكن لم تقع إصابات بشرية جراء هذا الاعتداء. وذكرت الهيئة البريطانية، في بيان لها، أن قائد السفينة التي لم تشر إلى هويتها أبلغها فجر أمس، باقتراب زورق مسلح تابع للحرس الثوري الإيراني ثم بدأ بإطلاق وابل من الرصاص عليها، ما أصاب غرفة مراقبة السفينة بأضرار كبيرة. وأوضحت أن «الاعتداء وقع بشكل مباغت ومن دون إصدار أي تحذيرات مباشرة أو غير مباشرة»، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع حريق أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة.