الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

الأمير هاري يلقي خطاباً خلال منتدى كييف الأمني في كييف
23 ابريل 2026 14:59

وصل الأمير البريطاني هاري إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم ​الخميس في زيارة مفاجئة.
وقال الأمير هاري ​لدى وصوله إلى محطة ​قطار ‌في كييف في ⁠وقت ​مبكر من اليوم الخميس "من الجيد أن أعود إلى أوكرانيا".
ومن المقرر أن يشارك دوق ساسكس في ‌مؤتمر أمني في كييف خلال الزيارة ‌التي تستمر يومين.
وقال الأمير هاري إن أوكرانيا "بلد يدافع بشجاعة ونجاح عن الجناح الشرقي لأوروبا"، مضيفا ‌أنه "من المهم ألا ​نغفل عن أهمية ذلك".
ومن المتوقع أيضا أن يزور مؤسسة (هالو تراست) الخيرية المعنية بإزالة الألغام، التي ​كانت تدعمها ‌والدته ⁠الراحلة ‌الأميرة ديانا، وأن ‌يقضي بعض الوقت مع المشاركين الأوكرانيين في ⁠مؤسسته (إنفيكتوس جيمز) التي تساعد المحاربين القدامى ​المصابين على التعافي من خلال الرياضة، وفقا لما أوردته قناة آي.تي.في البريطانية.
وزار الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز ملك ​بريطانيا، أوكرانيا مرتين العام الماضي.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
كييف
الأمير هاري
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©