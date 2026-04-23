الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

وصل الأمير البريطاني هاري إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم ​الخميس في زيارة مفاجئة.

وقال الأمير هاري ​لدى وصوله إلى محطة ​قطار ‌في كييف في ⁠وقت ​مبكر من اليوم الخميس "من الجيد أن أعود إلى أوكرانيا".

ومن المقرر أن يشارك دوق ساسكس في ‌مؤتمر أمني في كييف خلال الزيارة ‌التي تستمر يومين.

وقال الأمير هاري إن أوكرانيا "بلد يدافع بشجاعة ونجاح عن الجناح الشرقي لأوروبا"، مضيفا ‌أنه "من المهم ألا ​نغفل عن أهمية ذلك".

ومن المتوقع أيضا أن يزور مؤسسة (هالو تراست) الخيرية المعنية بإزالة الألغام، التي ​كانت تدعمها ‌والدته ⁠الراحلة ‌الأميرة ديانا، وأن ‌يقضي بعض الوقت مع المشاركين الأوكرانيين في ⁠مؤسسته (إنفيكتوس جيمز) التي تساعد المحاربين القدامى ​المصابين على التعافي من خلال الرياضة، وفقا لما أوردته قناة آي.تي.في البريطانية.

وزار الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز ملك ​بريطانيا، أوكرانيا مرتين العام الماضي.