الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأمم المتحدة تريد إبقاء حضور في لبنان بعد مهمة يونيفيل

آليات لقوة يونيفيل في جنوب لبنان
23 ابريل 2026 17:47

أعلن جان بيار لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، إن المنظمة تعمل من أجل الإبقاء على حضور لها في لبنان بعد انتهاء مهمة قواتها في جنوب البلاد (يونيفيل) بنهاية العام الجاري.
وقال لاكروا، في مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي طلب "خيارات من أجل حضور محتمل للأمم المتحدة ما بعد اليونيفيل"، مضيفا "علينا رفع هذه التوصيات... قبل الأول من يونيو هذا العام".
ولم يقدم تفاصيل حول الخيارات المطروحة، لكن أشار إلى حضور "أقل حجما من اليونيفيل على الأرجح".
تعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) كقوة لحفظ السلام منذ العام 1978.
وفقدت القوة، في الأسابيع الأخيرة، ثلاثة جنود إندونيسيين واثنين فرنسيين.
وتضم القوة نحو ثمانية آلاف و200 جندي من 47 دولة. وينتهي تفويضها، الذي يجدده مجلس الأمن سنويا، في 31 ديسمبر 2026.
وقال لاكروا إن السلطات اللبنانية "ترغب في الإبقاء على وجود للأمم المتحدة"، لكن "ليس بالضرورة مماثلا لوجود اليونيفيل".
وأضاف "لقد تشاورنا أيضا، بطبيعة الحال، مع أطراف أخرى".

المصدر: آ ف ب
«عموميـة لولو» تقر توزيع أرباح بـ 361.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025
