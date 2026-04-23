الأمم المتحدة تريد إبقاء حضور في لبنان بعد مهمة يونيفيل

أعلن جان بيار لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، إن المنظمة تعمل من أجل الإبقاء على حضور لها في لبنان بعد انتهاء مهمة قواتها في جنوب البلاد (يونيفيل) بنهاية العام الجاري.

وقال لاكروا، في مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الخميس، إن مجلس الأمن الدولي طلب "خيارات من أجل حضور محتمل للأمم المتحدة ما بعد اليونيفيل"، مضيفا "علينا رفع هذه التوصيات... قبل الأول من يونيو هذا العام".

ولم يقدم تفاصيل حول الخيارات المطروحة، لكن أشار إلى حضور "أقل حجما من اليونيفيل على الأرجح".

تعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) كقوة لحفظ السلام منذ العام 1978.

وفقدت القوة، في الأسابيع الأخيرة، ثلاثة جنود إندونيسيين واثنين فرنسيين.

وتضم القوة نحو ثمانية آلاف و200 جندي من 47 دولة. وينتهي تفويضها، الذي يجدده مجلس الأمن سنويا، في 31 ديسمبر 2026.

وقال لاكروا إن السلطات اللبنانية "ترغب في الإبقاء على وجود للأمم المتحدة"، لكن "ليس بالضرورة مماثلا لوجود اليونيفيل".

وأضاف "لقد تشاورنا أيضا، بطبيعة الحال، مع أطراف أخرى".