الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بابا الفاتيكان يندد بالمعاملة السيئة للمهاجرين

بابا الفاتيكان خلال مؤتمر صحفي في طائرته أثناء العودة من جولة أفريقية
23 ابريل 2026 23:57

ندد البابا ليو الرابع عشر، اليوم الخميس، بمعاملة بعض الدول للمهاجرين، ​قائلا إن المهاجرين واللاجئين، الذين يسعون إلى الهروب من العنف أو الفقر، يعاملون في كثير ⁠من الأحيان على أنهم "أسوأ من الحيوانات ​الأليفة وغيرها من الحيوانات.
وأثناء رحلة عودته إلى روما بعد جولة ‌في أربع دول أفريقية، دعا بابا الفاتيكان، الذي لطالما انتقد سياسات الهجرة المتشددة، إلى معاملة المهاجرين معاملة إنسانية.
وقال البابا، في مؤتمر صحفي "إنهم بشر، وعلينا أن ​نعامل البشر بطريقة إنسانية وألا نعاملهم بشكل أسوأ من الحيوانات".
وأضاف بابا الفاتيكان أن للدول الحق في مراقبة حدودها. وحث الدول الأكثر ⁠ثراء على مساعدة البلدان التي ​يغادرها المهاجرون، حتى لا يشعروا بالحاجة إلى المغادرة.
وتساءل "ماذا تفعل الدول الأكثر ثراء لتغيير الوضع في الدول الأكثر فقرا؟ ولماذا لا نسعى... إلى تغيير الأوضاع ​في تلك الدول؟".

المصدر: وكالات
