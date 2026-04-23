الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أوكرانيا: طائراتنا المسيرة يمكنها إصابة أهداف بعيدة

طائرة مسيرة أوكرانية
24 ابريل 2026 00:46

كشف وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، الخميس، أن أوكرانيا صنعت طائرات مسيرة اعتراضية يمكن توجيهها عن بعد وقادرة على ​ضرب أهداف تبعد مئات أو حتى آلاف الكيلومترات.
ولم تكن أوكرانيا قادرة على تصنيع الطائرات المسيرة عندما نشبت الأزمة الحالية في عام 2022 لكنها صارت تمتلك ​الآن صناعة مزدهرة في هذا المجال، وتركز ​حاليا ‌على الطائرات المسيرة الاعتراضية باعتبارها وسيلة ⁠أكثر ​فعالية وأقل تكلفة في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة.
وكتب فيدوروف، عبر تطبيق تلغرام "نطلق مستوى جديدا من (منظومة) دفاع جوي مصغرة. وصار من الممكن التحكم في الطائرات (المسيرة) الاعتراضية على مسافة ‌آلاف الكيلومترات".
وأضاف "وصلنا اليوم إلى نتيجة مؤكدة (تتمثل في ‌نجاح) إسقاط هدف على مسافة مئات وآلاف الكيلومترات. أوكرانيا هي الأولى في العالم التي توسع نطاق التحكم عن ​بعد في الطائرات المسيرة الاعتراضية بشكل منهجي".
وقال فيدوروف إن هذه المنظومة "ترفع كفاءة عملية الاعتراض وتقلل من المخاطر التي يتعرض لها المشغلون وتسمح بتوسيع نطاق القدرات دون الارتباط بخطوط الجبهة".
وقدر مسؤولون أوكرانيون ‌إنتاج الطائرات المسيرة المحلية ​العام الماضي بنحو 4.5 مليون طائرة، وتزداد الطاقة الإنتاجية منذ ذلك الحين.

المصدر: رويترز
