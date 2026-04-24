حملة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على 18.3 مليون طفل

أعلنت منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" أن أكثر من 100 مليون جرعة لقاح وُزِّعت على 18.3 مليون طفل حول العالم منذ عام 2023، ضمن حملة تهدف إلى تعويض التراجع في معدلات تحصين الأطفال.

وأطلقت المنظمتان هذه المبادرة خلال أسبوع التحصين العالمي 2023، مستهدفة الأطفال بين عمر سنة وخمس سنوات في 36 دولة، واختُتمت جهودها في مارس الماضي.

وبحسب المنظمتين، جرى تحصين نحو 12.3 مليون طفل لم يتلقوا أي جرعة لقاح سابقاً ضد أمراض مثل الدفتيريا وشلل الأطفال، فيما تلقى نحو 15 مليون طفل لقاح الحصبة لأول مرة خلال الحملة.

وأكدتا أن المبادرة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها بالوصول إلى ما لا يقل عن 21 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم أو لم يستكملوه، مشيرتين إلى أن البيانات النهائية لا تزال قيد التجميع.

في المقابل، لم يحصل نحو 14.5 مليون طفل على التطعيمات الأساسية في عام 2023، مع تسجيل أكبر التراجعات في الدول التي تعاني من أزمات.