القادة الأوروبيون: حرية الملاحة في مضيق هرمز غير قابلة للتفاوض

شدد قادة الاتحاد الأوروبي على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز "غير قابلة للتفاوض" وذلك خلال اجتماعهم لليوم الثاني على التوالي في قبرص.

ودعت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في تصريحات لها على هامش الاجتماع الذي بحث التداعيات الاقتصادية والأمنية للتطورات في الشرق الأوسط إلى تعزيز الحضور العسكري الأوروبي في المنطقة لضمان أمن الممرات البحرية.





وحذرت من أن إجراء محادثات تركز فقط على الملف النووي دون وجود خبراء نوويين على مائدة التفاوض سيسفر عن اتفاق نووي جديد مع إيران قد يكون أقل قوة من اتفاق عام 2015 الذي أبرم بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ونص على تقييد البرنامج النووي الإيراني.