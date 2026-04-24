الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يدعو بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين

صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
24 ابريل 2026 16:26

قالت صحيفة "واشنطن ⁠بوست"، نقلا ​عن ​مسؤولين ‌في ⁠الإدارة ​الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب يعتزم دعوة ‌نظيره الروسي فلاديمير ​بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد ‌في ديسمبر ​المقبل في مدينة ميامي.
وقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته "لم تُوجه أي دعوة رسمية بعد، لكن روسيا عضو في مجموعة العشرين وستكون مدعوة لحضور الاجتماعات الوزارية وقمة القادة".. 
وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن ألكسندر بانكين نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن بلاده دُعيت للمشاركة في القمة "على أعلى مستوى". 
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن مسألة مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في القمة لم تُحسم بعد. 
وقال بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي "لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد، لكن روسيا شاركت في كل قمة على المستوى المناسب. ومع اقتراب موعد القمة، سيُتخذ قرار بشأن شكل مشاركتنا". 
ولم يحضر بوتين قمة مجموعة العشرين السابقة في جوهانسبرغ في نوفمبر 2025. ومثّل روسيا في القمة مستشاره الاقتصادي، مكسيم أوريشكين، في جنوب أفريقيا. 

المصدر: وكالات
