هيغسيث: أميركا توسع حصار إيران على "نطاق عالمي"

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يتسع إلى نطاق عالمي، وأن إيران لديها فرصة لعقد "صفقة جيدة" مع واشنطن.
وأضاف هيغسيث للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون "حصارنا يتوسع ويمتد إلى نطاق عالمي".
وتابع، متحدثا إلى جانب الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية "لا يُسمح لأي سفينة بالإبحار من مضيق هرمز إلى أي مكان في العالم دون إذن من البحرية الأميركية".
وأشار إلى أن البحرية الأميركية أعادت حتى الآن 34 سفينة من مضيق هرمز.