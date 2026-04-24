هيغسيث: أميركا توسع حصار إيران على "نطاق عالمي"

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ⁠اليوم الجمعة، أن ​الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ​على ‌إيران يتسع ⁠إلى ​نطاق عالمي، وأن إيران لديها فرصة ‌لعقد "صفقة جيدة" مع واشنطن.

وأضاف ‌هيغسيث للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون "حصارنا يتوسع ويمتد ​إلى نطاق عالمي".

وتابع، متحدثا إلى جانب الجنرال ​دان ‌كين رئيس ⁠هيئة ​الأركان المشتركة ‌الأميركية "لا يُسمح لأي سفينة بالإبحار من ‌مضيق هرمز إلى ​أي مكان في العالم دون إذن ​من ‌البحرية ⁠الأميركية".

وأشار ‌إلى ‌أن البحرية الأميركية ⁠أعادت حتى الآن ​34 سفينة من مضيق هرمز.