الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
هيغسيث: أميركا توسع حصار إيران على "نطاق عالمي"

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون
24 ابريل 2026 17:19

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ⁠اليوم الجمعة، أن ​الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ​على ‌إيران يتسع ⁠إلى ​نطاق عالمي، وأن إيران لديها فرصة ‌لعقد "صفقة جيدة" مع واشنطن.
وأضاف ‌هيغسيث للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي  في مقر البنتاغون "حصارنا يتوسع ويمتد ​إلى نطاق عالمي".
وتابع، متحدثا إلى جانب الجنرال ​دان ‌كين رئيس ⁠هيئة ​الأركان المشتركة ‌الأميركية "لا يُسمح لأي سفينة بالإبحار من ‌مضيق هرمز إلى ​أي مكان في العالم دون إذن ​من ‌البحرية ⁠الأميركية".
وأشار ‌إلى ‌أن البحرية الأميركية ⁠أعادت حتى الآن ​34 سفينة من مضيق هرمز.

المصدر: رويترز
بيت هيغسيث
مضيق هرمز
إيران
