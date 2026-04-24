ميرتس يعلّق على طلب أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إنه لا توجد فرصة لانضمام أوكرانيا "فورا" إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى إمكانية مشاركة كييف في اجتماعات دول التكتل دون أن يكون لها حق التصويت.

وتكثف أوكرانيا مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

ويؤيد قادة الاتحاد الأوروبي عموما المضي قدما بذلك من خلال افتتاح "الجولات الأولى" من المفاوضات.

لكن لا يوجد تسريع لانضمام كييف إل التكتل، ما دفع البعض إلى اقتراح منحها مزايا مؤقتة.

وقال ميرتس، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "من الواضح للجميع أن انضمام أوكرانيا الفوري إلى الاتحاد الأوروبي غير ممكن بالطبع".

وأضاف ميرتس "أريد أيضا إتاحة اندماج أوثق في المؤسسات الأوروبية، مثلا من خلال المشاركة في المجالس الأوروبية دون حق التصويت".

وقبيل انعقاد القمة في قبرص، رفض زيلينسكي أي خطط لمنح كييف وضعا أقل من العضوية الكاملة.

وشدد على أن كييف "لا تحتاج إلى مزايا رمزية في الاتحاد الأوروبي".

وقال للصحافيين "نحن ندافع عن القيم الأوروبية المشتركة. وأعتقد أننا نستحق عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي".