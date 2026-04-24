روسيا: إحباط مخطّط يستهدف مسؤولين عدة

كشفت روسيا، اليوم الجمعة، عن إحباط مخطّط لتفجير كان يستهدف مسؤولين عدة في هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن "هجوما إرهابيا كان مخططا له ضدّ قيادة روسكومنادزور، ويشمل تفجير سيارة باستخدام عبوة ناسفة، تم إحباطه".

وأضاف أن "سبعة من مؤيّدي أيديولوجيا اليمين المتطرّف والنازيين الجدد، جرى تجنيدهم من قبل أجهزة استخبارات عبر تطبيق تلغرام قد تم توقيفهم خلال مداهمات نُفذت الأسبوع الماضي".

وتابع الجهاز أن "زعيم المجموعة الإرهابية وهو من سكان موسكو ومولود في العام 2004 قاوم اعتقاله باستخدام سلاح ناري وتم تحييده".