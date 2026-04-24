وفد أميركي يتوجه إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران

ستيف ‌ويتكوف وجاريد ‌كوشنر
24 ابريل 2026 21:37

قالت كارولاين ​ليفيت ​المتحدثة باسم البيت ⁠الأبيض، اليوم ‌الجمعة، إن ستيف ‌ويتكوف، مبعوث ​الرئيس الأميركي الخاص، وجاريد ‌كوشنر سيتوجهان إلى ​باكستان، ‌صباح ⁠غد ‌السبت، ‌لإجراء ⁠محادثات مع ​إيران.
وأضافت لصحفيين في البيت الأبيض، ​دون تفاصيل، أن إدارة الرئيس دزنالد ترامب شهدت "بعض ​التقدم" ‌من الجانب الإيراني ⁠خلال ​اليومين الماضيين.
وأكدت "سيتوجه ستيف وجاريد إلى باكستان غدا للاستماع إلى الموقف الإيراني. نأمل في إحراز تقدم وأن يفضي هذا ‌الاجتماع إلى تطورات إيجابية".
وذكرت ليفيت أن جيه. دي فانس نائب الرئيس مستعد للتوجه إلى باكستان للمشاركة في المحادثات ‌إذا ما تكللت ​بالنجاح. وكان فانس قاد الجولة الأولى من محادثات لم تسفر عن اتفاق مع إيران في إسلام آباد هذا الشهر.
وأضافت "سيكون ​الرئيس ونائب ‌الرئيس ⁠ووزير الخارجية ‌منتظرين هنا في الولايات ‌المتحدة للاطلاع على آخر المستجدات، ونائب الرئيس، على حد علمي، ⁠على أهبة الاستعداد وسيكون جاهزا للتوجه ​إلى باكستان إذا رأينا ضرورة لذلك".
ومدد ترامب، يوم الثلاثاء، وقف إطلاق النار امتد أسبوعين مع إيران لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض.

