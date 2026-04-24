الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
أميركا والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة بشأن المعادن الحيوية

روبيو وشفتشوفيتش يوقّعان مذكرة التفاهم
24 ابريل 2026 22:08

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن شراكة في إنتاج المعادن الحيوية وذلك في مسعى لتوفير المواد الضرورية للصناعات المتقدمة. 
وقّع المذكرة، التي تقيم شراكة في إنتاج المعادن الحيوية وضمان الحصول عليها، ​وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش.
وقال روبيو إن الاتفاق المبدئي ⁠مع بروكسل يبرز تنامي وعي الحلفاء الغربيين بأهمية سلاسل الإمداد والمعادن الحيوية لنجاحهم الاقتصادي.
وأكد الوزير الأميركي، قبل توقيع المذكرة "التركيز المفرط لهذه الموارد لدى جهة أو جهتين والهيمنة عليها يشكلان خطرا غير مقبول. نحن بحاجة إلى تنويع سلاسل الإمداد لدينا".
وأعلن جيمسون جرير الممثل التجاري الأميركي عن خطة عمل منفصلة ‌لتنسيق السياسات التجارية المتعلقة بالمعادن الحيوية لمعالجة ما أسماه "السياسات والممارسات التي لا تعتمد على آليات السوق وشوهت سلاسل إمداد المعادن الحيوية".
وأضاف جرير أن واشنطن وبروكسل ستبحثان كيف يمكن للتدابير التجارية ​أن تعزز صناعات المعادن الحيوية المحلية والقطاعات التحويلية المهمة للقدرة التنافسية الصناعية.
وقال شفتشوفيتش للصحفيين، في وزارة الخارجية الأميركية، إن الاتفاقيات ستعزز العلاقة عبر الأطلسي وتضمن العمل على نحو أسرع على أهدافهما المشتركة.
وأضاف "أتفق تماما مع السيد الوزير روبيو في أن الاختبار الحقيقي الآن سيكون تنفيذ هذا المشروع. كيف يمكننا تحويل هذه الاتفاقيات التي نوقعها ‌إلى مشروعات ملموسة وواقعية نقدمها لمشغلي الأعمال لدينا؟".

المصدر: رويترز
